POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 31.07.2019. Unbekannter Täter entzündete in Peine eine an einem Fahrrad befindliche Tasche.

Peine, Bahnhofsplatz, Fahrradport Nordseite des Bahnhofes, 30.07.2019, 21:05 Uhr.

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein Täter eine an einem Fahrrad befindliche Tasche offensichtlich vorsätzlich in Brand gesetzt hatte und im weiteren den Brandverlauf noch beobachtete. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 in Verbindung zu setzen.

