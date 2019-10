Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Westoverledingen/ Ihrhove- Verkehrsunfall Westoverledingen - Am 01.10.2019 um 07:50 Uhr kam es in Westoverledingen im Gemeindeteil Ihrhove zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw Mitsubishi und einem Pedelec (bis 25km/h). Nach bisherigen Erkenntnissen trug sich der Unfall zu, wie folgt: Die Fahrzeugführerin (w, 31J) eines Pkw Mitsubishi befuhr die untergeordnete Blinkstraße in Ihrhove in Fahrtrichtung Ortsmitte, mit der Absicht nach rechts in die dortige Bahnhofstraße abzubiegen. Die Führerin des Pedelec (w, 48J) befuhr die bevorrechtigte Bahnhofstraße (Vorfahrtstraße), aus Richtung Deichstraße kommend, mit der Absicht, weiter geradeaus die Bahnhofstraße zu befahren. An der Einmündung der Blinkstraße übersah die Fahrzeugführerin des Mitsubishi die dort befindliche Führerin des Pedelec und stieß mit dieser zusammen. Bei diesem Zusammenstoß wurde die Führerin des Pedelec schwer verletzt und wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am Pkw Mitsubishi entstand leichter Sachschaden, das Pedelec wurde im vorderen Bereich an der Fahrradgabel und der Beleuchtung beschädigt.

