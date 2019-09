Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Korrektur der Pressemeldung "Verkehrsunfall mit verletzten Personen" vom 30.09.2019, 16:10 Uhr

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

Leer - Verkehrsunfall mit verletzten Personen nach Vorfahrtsmissachtung

Leer - Am 30.09.2019, gegen 13:05 Uhr, kam es in Leer auf der Deichstraße (K1) in Höhe der Autobahnabfahrt (Richtungsfahrbahn Bottrop) zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen trug sich der Unfall wie folgt zu: Ein 76-Jähriger befuhr mit seinem Pkw VW Touran die genannte Ausfahrt der Autobahn 31 mit der Absicht, nach links auf die Deichstraße (K1) in Fahrtrichtung Leer einzubiegen. Dabei übersieht der 76-Jährige einen bevorrechtigten 43-Jährigen, welcher mit seinem Pick Up Dodge auf der Deichstraße in Fahrtrichtung Oldersum unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des VW Touran wurde durch den Zusammenstoß in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Pkw befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Beifahrerin im VW Touran wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Fahrer des Dodge wurde ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Mitfahrer in dem Dodge blieben unverletzt. Die beiden Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die Deichstraße war für die Verkehrsunfallaufnahme für ca. 1 Stunde komplett gesperrt.

