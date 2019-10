Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.10.2019

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Anrufe von falschen Polizeibeamten ++ Taschendiebstahl ++ Diebstahl einer Handtasche ++ Hebelversuche

Leer/Stadtgebiet- Falsche Polizeibeamte- Leer- Im Stadtgebiet von Leer kam es am gestrigen 30.09.2019 in der Zeit von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr zu bislang zwei gemeldeten Anrufen von angeblichen Polizeibeamten. In beiden Fällen gab sich der Anrufer gegenüber den Betroffenen (w, 77J / m 81J) als Polizeibeamter der Kriminalpolizei aus und fragte in betrügerischer Absicht nach möglich vorhandenen Wertgegenständen im betreffenden Haushalt. Durch die Betroffenen wurden die Telefonate umgehend beendet, so dass es zu keinem wirtschaftlichen Schaden kam. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Polizei am Telefon nicht nach Wertsachen fragt. Auch werden Betroffene, die einen solchen Anruf erhalten haben, gebeten, diese ihrer zuständigen Dienststelle zu melden.

Leer/Fußgängerzone- Taschendiebstahl Leer- Bereits am Samstag, den 28.09.2019, in der Zeit von 17:30-18:00 Uhr, kam es in der Fußgängerzone in Leer zu einem Diebstahl einer Geldbörse aus einer Jackentasche. Der Geschädigte (m, 58J) bemerkte nach einem Geschäftsbesuch das Fehlen seiner Geldbörse, die er zuvor in seiner Jackentasche aufbewahrt hatte. Als er sich vor dem Ladengeschäft zu seinem Fahrrad begab, fand er seine Geldbörse in der Nähe seines Fahrrades auf dem Boden liegend vor. Bei Nachschau stellte er fest, dass das in der Geldbörse befindliche Bargeld in Höhe von 350 Euro entwendet worden war.

Leer-Innenstadt- Fußgängerzone- Diebstahl einer Handtasche Leer- Am Montag den 30.09.2019 gegen 14:00 Uhr kam es im Bereich der Innenstadt zu einem Diebstahl einer Damenhandtasche. Die entwendete Handtasche wurde zuvor von der Geschädigten (w, 41J) in einem Fahrradkorb auf dem hinteren Gepäckträger transportiert. Die Geschädigte schob ihr Fahrrad durch die Innenstadt und wollte am Ende der Fußgängerzone die Fahrt mit dem Fahrrad fortsetzten, als sie das Fehlen ihrer Handtasche mit komplettem Inhalt (Mobiltelefon, Schlüssel, Bargeld u.a.) bemerkte. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass auf Handtaschen und andere Wertgegenstände immer besonderes Augenmerk gelegt werden sollte.

Emden-Stadtgebiet- Hebelversuche Emden- An einem Bildungsinstitut für Erwachsene im Stadtbereich von Emden haben im dem Zeitraum vom 20.09-30.09.2019 bislang unbekannte Täter mit einem nicht identifizierten Werkzeug versucht, zwei Fenster aufzuhebeln. Die Tat wurde am 30.09.2019 von einem Berechtigten entdeckt. Ziel der Täter war es offensichtlich, in das Gebäude zu gelangen. Trotz der erheblichen Beschädigungen, die den angegriffenen Fenstern bei dem Tatversuch zugefügt wurden, misslang den Tätern ein Eindringen in das Gebäude.

Weener-Hebelversuche Weener- In dem Zeitraum von 26.09.2019-30.09.2019 haben unbekannte Täter versucht, ein Scheunentor aufzuhebeln. Entsprechende Beschädigungen wurden an dem rückwärtig gelegenen Scheunentor am späten Nachmittag des 30.09.2019 von dem Eigentümer entdeckt. Die Tatausführung blieb im Versuch.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressestelle

Telefon: 0491-97690 104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell