Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Sachbeschädigung an geparkten PKW

Koblenz (ots)

Wie erst jetzt gemeldet wurde, haben Unbekannte im Bereich der Schleifmühlenstraße in Koblenz-Rübenach in der Nacht vom 18. zum 19.09.2019 insgesamt drei geparkte PKW beschädigt. Nach den getroffenen Feststellungen wurden der Lack der PKW mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Die Polizeiinspektion Koblenz 2 fragt, er in der Zeit von 18.09., 19:00 Uhr, bis 19.09., 19:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich der Schleifmühlenstraße bemerkt hat. Hinweise bitte unter 0261-103 2910 an die Polizei.

