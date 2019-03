Polizeipräsidium Offenburg

Mahlberg, A5 - Plane aufgeschnitten und Ladung gestohlen, gibt es Zeugen?

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden von bislang unbekannten Dieben auf dem Autobahnparkplatz Oberfeld in der Nähe der Anschlussstelle Bühl an einem geparkten Lastwagen aus Tschechien die Plane des Aufliegers aufgeschnitten und die darin geladenen 30 fabrikneuen Motorsensen eines Markenherstellers im Wert von circa 8.000 Euro gestohlen. Der Lenker des geparkten Gespanns schlief währenddessen in seiner Kabine und bekam von alledem nichts mit. Anders verlief ein weiterer Diebstahl in den frühen Donnerstagmorgenstunden. Auch hier schlief ein Brummifahrer in seiner Führerkabine. Sein Gespann hatte er zuvor auf der Tank- und Rastanlage Mahlberg abgestellt. Von diesem wurde jedoch gegen 3 Uhr bemerkt, dass sich jemand an seiner Ladung zu schaffen machte. Beim Aussteigen wurde er gleich von einem der Verdächtigen mit Reizgas besprüht, wodurch den Ganoven unerkannt die Flucht gelang. Wie sich herausstellte, wurde auch hier die Plane des slowakischen Aufliegers aufgeschnitten und circa 50 neue Autoreifen gestohlen. Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, wird geprüft. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0781/21-2820 zu melden.

