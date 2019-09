Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: 70-Jährige auf Fußgängerüberweg erfasst

Koblenz (ots)

Die Frau war am gestrigen Mittwoch, 18.09.2018 um 12.30 Uhr zu Fuß in der Viktoriastraße in Koblenz, in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie beim Überqueren des Fußgängerüberwegs Altlöhrtor, von einem Pkw erfasst wurde. Dieser kam ihr aus Richtung Innenstadt kommend entgegen. Der Fahrer bog nach rechts zum Altlöhrtor ab und übersah hierbei die Frau, die vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert wurde. Die Fußgängerin erlitt diverse Prellungen und eine Kopfplatzwunde. Sie wurde in ein Koblenzer Krankenhaus eingeliefert.

