Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Diebstahl einer Teleskop-Heckenschere

Koblenz (ots)

Am Freitag, 20.09.2019, gegen 10:30 Uhr, kam es an der Einmündung der Andernacher Straße/Herberichstraße in Koblenz zu dem Diebstahl einer Benzin-Heckenschere. Das Werkzeug war nur für wenige Minuten unbeaufsichtigt auf den Gehweg abgelegt und wurde in dieser Zeit durch unbekannten Täter entwendet. Der orange-schwarze Benzin-Hochentaster der Firma Stihl hat einen Wert von etwa 400 Euro. Er ist ca. 2,50 m lang und dürfte demnach vermutlich mit einem größeren Fahrzeug abtransportiert worden sein. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen an der Einmündung gesehen? Haben Fahrzeuge an der Einmündung gehalten und Gegenstände eingeladen? Hinweise bitte an die PI Koblenz 2 in Koblenz-Metternich.

