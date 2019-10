Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Auto angefahren und geflüchtet

Verkehrsgeschehen

Norden - Auto angefahren und geflüchtet

Ein 45 Jahre alter Radfahrer aus Norden ist am Mittwoch in Norden gegen einen Audi A6 gefahren. Der Vorfall ereignete sich gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Gewerbestraße. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, konnte jedoch dank aufmerksamer Zeugen im Nahbereich angetroffen werden. Die Beamten stellten fest, dass der Norder offenbar unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,1 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

