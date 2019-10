POL-CUX: A 27 - 65-Jähriger blieb bei Überschlag unverletzt + Einbruch in Grundschule

Polizeiinspektion Cuxhaven

A 27 - 65-Jähriger blieb bei Überschlag unverletzt + Einbruch in Grundschule

Cuxhaven

A 27 - 65-Jähriger blieb bei Überschlag unverletzt

Bremerhaven. Dienstagvormittag (15.10.2019) ereignete sich gegen 11 Uhr auf der A 27 in Fahrtrichtung Bremen ein Verkehrsunfall, bei dem ein 65-jähriger Bremerhavener mit seinem Gespann aus Pkw und Anhänger von der Fahrbahn abkam. Während der Fahrt verlor der Anhänger das linke Rad und geriet dadurch ins Schleudern. Im weiteren Verlauf prallte das Fahrzeuggespann gegen eine Verkehrstafel, kam von der Fahrbahn ab und landete nach einem Überschlag im Seitengraben neben der Autobahn. Der Fahrer konnte eigenständig und unverletzt aus seinem Opel steigen. Jedoch wurde die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt, um den auf dem Anhänger transportierten Kies, der bei dem Unfall auf die Fahrbahn gefallen war, zu bergen. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf über 15.000 Euro.

Einbruch in Grundschule

Otterndorf. Noch unbekannte Täter gelangten im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagfrüh auf bislang unbekannte Weise in das Gebäude der Otterndorfer Grundschule in der Cuxhavener Straße und entwendeten einen vorgefundenen Tresorwürfel sowie etwas Bargeld. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

