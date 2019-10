Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeikommissariat Schiffdorf - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Cuxhaven (ots)

Im Zeitraum vom Samstag (12.10.2019, 12:00 Uhr) bis Sonntag (13.10.2019, 09:00) befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem grünen Pkw BMW die Kreisstraße 51 aus Hagen kommend in Richtung Sandstedt. In Höhe der Lindenschänke geriet das Fahrzeug in den linken Seitenraum. Dabei entstand ein Sachschaden von ca. 500,00 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Verkehrsunfallstelle. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizei Schiffdorf (Tel: 04706/9480) mitzuteilen.

