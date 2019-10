Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Betrunken am Lenker

Wingst (ost) Am Donnerstag, gegen 20:55 Uhr, stellten aufmerksame Verkehrsteilnehmer einen Fahrradfahrer auf der B 73 in Höhe Wingst fest, der in starken Schlangenlinien fuhr. Sie informierten die Polizei, die den Radler bereits kurze Zeit später am Fahrbahnrand liegend vorfand. Eine Überprüfung ergab, dass der 35-jährige Mann aus der Samtgemeinde Land Hadeln einen guten Grund für diese Verhalten hatte. Er stand nämlich erheblich unter Alkoholeinwirkung. Der Atemalkoholtest vor Ort ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Die Beamten eröffneten gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, denn für Fahrradfahrer gilt ein Grenzwert von 1,6 Promille für die sogenannte absolute Fahrunsicherheit. Es folgte die obligatorische Blutentnahme durch einen Arzt und die Untersagung der Weiterfahrt bis zur Ausnüchterung.

