Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hart eingegriffen

Halver (ots)

Nach einem Vorfall am Samstag, 21. September, gegen 15.50 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz an der Bahnhofstraße sucht die Polizei nach Zeugen. Zwei Elfjährige "käbbelten" sich dort nach eigenen Aussagen zum Spaß. Ein Unbekannter griff ein und zog einen der Jungs an der Kapuze, schrie ihn an, trat ihm auf den Fuß und schubste ihn gegen den Unterstand der Einkaufswagen. Offenbar gehörte eine Frau zu dem Mann. Beide gingen anschließend in den Supermarkt.

Die Eltern des Elfjährigen erstatteten Anzeige wegen Körperverletzung. Der Unbekannte ist ca. 1,90 Meter groß, 40 bis 50 Jahre alt, hat eine normale Statur und hellbraune, kurze Haare. Er trug einen Vollbart, dunkelgrüne Regenjacke, hellblaue Jeans und braune Wanderschuhe. Seine Begleiterin dürfte etwa 30 bis 35 Jahr alt sein. Sie trug hellblonde bzw. gefärbte weißblonde Haare bis zu den Schultern bzw. Pagenschnitt, schwarze Lederjacke, Handtasche und weiße Leggins. Hinweise bitte an die Polizei unter Tel. 9199-0.

