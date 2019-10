Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Essen angebrannt

Letmathe (ots)

Nach einem kleinen Brand durch angebranntes Essen wurden am Dienstag vier Personen aus einem Haus an der Oestricher Straße vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Eine Frau hatte sich, während das Mittagessen kochte, hingelegt und war eingeschlafen. Sie wurde erst wach, als gegen 13.15 Uhr aufgeregte Nachbarn in der Wohnung standen. Starker Qualm zog durch das Haus. Die Feuerwehr löschte. Es entstand kein Gebäudeschaden.

