Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchsversuch

Altena (ots)

Unbekannte versuchten in der Nacht zum Dienstag, in ein Firmengebäude an der Nettestraße einzudringen. Mitarbeiter bemerkten um 5.30 Uhr Aufbruchspuren an einer Tür. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell