Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auto aufgebrochen für Kleingeld und Aschenbecher

Letmathe (ots)

An der Vom-Stein-Straße wurde ein grauer Golf aufgebrochen. Der Wagen hatte in den vergangenen 14 Tagen an der Straße geparkt. Am Sonntagmorgen stellte der Besitzer den Schaden fest: Der Dieb hat etwas Kleingeld und einen Aschenbecher gestohlen. Der Schaden durch das Aufbrechen der Beifahrertür ist wesentlich höher.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell