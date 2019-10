Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Cannabis-Plantage entdeckt

Neuenrade (ots)

Bei einem Einsatz wegen eines Wasserschadens entdeckten Feuerwehrleute am Sonntag eine Cannabis-Plantage. Die Feuerwehr wurde gegen 0.44 Uhr alarmiert, weil in mehreren Wohnungen des Mehrfamilienhauses an der Roten Mütze Wasser von der Decke tropfte. Das Wasser kam aus der Wohnung mit der Plantage. Die Polizei stellte mehr als 100 Pflanzen sowie die dazugehörigen Utensilien sicher. Die Ermittlungen laufen.

