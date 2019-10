Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jäger überrascht Einbrecher an Gartenhütte

Meinerzhagen (ots)

Ein Jäger überraschte am Montagmorgen bei Niederbadinghagen zwei Einbrecher an einer Gartenhütte. Kurz vor 2 Uhr wollte er etwas aus der Hütte holen. Er sah zwei Männer an dem beschädigten Maschendrahtzaun stehen, der das Grundstück umgibt. Als die Unbekannten den Zeugen erblickten, flüchteten sie in den Wald. Sie hatten den Zaundraht durchgetrennt und gewaltsam die Hüttentür geöffnet. Ihre Beute: Drei Angeln samt Zubehör. Die Männer sind etwa 1,80 Meter groß und schlank. Beide trugen Jeanshosen. Einer hatte einen schwarzen Kapuzenpulli an. Hinweise bitte an die Polizei in Meinerzhagen, Tel. 9199-0.

