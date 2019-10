Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verhinderte Kürbisdiebe

Halver (ots)

Dass vor einem Geschäft an der Frankfurter Straße ein Haufen Kürbisse liegt, heißt nicht, dass man sie einfach mitnehmen kann. Vier Männer verstanden das offenbar falsch und packten am Montagabend kurz nach 19 Uhr 25 zur Dekoration ausgelegte Kürbisse in ihren Kofferraum. Zeugen hielten die Männer auf, die ganz unschuldig taten. Eine Anzeige bekamen sie trotzdem.

