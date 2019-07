Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nachtrag zur Meldung: Schlägerei vor einer Geisweider Diskothek - 34-jähriger Polizeibeamter schwer verletzt

Siegen (ots)

Nachtrag:

Der 24-jähriger Beschuldigte, der heute in seiner elterlichen Wohnung in Dortmund festgenommen wurde, ist am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt worden und befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Weiterhin suchen die Ermittler des Siegener Kriminalkommissariats 4 noch nach Zeugen, die eventuell weitere Hinweise auf die Tat geben können. Insbesondere werden Zeugen gesucht, die ebenfalls in der Diskothek waren oder Personen die sich vor der Diskothek aufgehalten haben.

Hinweise bitte an die Polizei unter 0271-7099-0

