Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrradieb geschnappt/Illegal Tanks mit Diesel entsorgt

Lüdenscheid (ots)

Eine aufmerksame Zeugin verhinderte am Samstagabend gegen 20.15 Uhr einen Fahrraddiebstahl. Sie beobachtete einen Mann, der mehrfach an drei abgestellten Fahrrädern vorbei lief. Dann schnappte er sich eines der Räder und wollte davon fahren. Die Zeugin sprach den Unbekannten an, der darauf das Rad in die nächste Hecke rollte und flüchtete. Die Zeugin fuhr dem Dieb mit ihrem Pkw hinterher und lotste die Polizei zu einer Bushaltestelle an der Schlachthausstraße. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Diebstahls gegen den 41-jährigen Lüdenscheider.

Unbekannte haben am Samstag oder in der vorhergehenden Nacht zwei Tanks an der Werdohler Straße entsorgt: In den 1000- bzw. 2000-Liter-Tanks war noch eine kleinere Menge von vermutlich Dieseltreibstoff. Beide Behälter lagen auf dem Grünstreifen in Höhe des Klärwerks bzw. des Schlittenbaches. Die Polizei ermittelt wegen illegaler Abfallentsorgung. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell