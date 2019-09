Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Hinterrad und Kinderfahrrad gestohlen/Streit: Schubser endet mit Schnittverletzung

Menden (ots)

An der Balver Straße wurde in der Nacht zum Samstag das Hinterrad eines Mountainbikes gestohlen. Das Bike selbst war an einer Außentreppe angekettet.

Am Hellenkamp wurde in der Nacht zum Freitag aus einem Vorgarten eines Einfamilienhauses ein Kinderfahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein weißes "Scott Spark JR 20 Zoll fully" mit roter Aufschrift. Auf den Fahrergriffen sind Hundepfoten abgebildet, der Sattel ist schwarz. Außerdem hat das Kinderfahrrad einen Aufkleber vom Fahrradhändler "Brauckmann" und der Fahrradständer besteht aus einem Kupferrohr. Vorne und hinten am Fahrrad befinden sich LED-Aufsteckleuchten. Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Telefon 9099-0.

Am Sonntag gegen 3 Uhr kam es am Neumarkt zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Mendenern (22 und 25). Infolgedessen schubste der 25-jährige seinen Kontrahenten zu Boden und schlug ihm ins Gesicht. Der 22-Jährige stürzte in eine Scherbe und zog sich eine leichte Schnittverletzung zu. Er wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

