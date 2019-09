Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: (Versuchte) Einbrüche/Spiegel demontiert/Enten gestohlen

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Samstag verschafften sich Unbekannte durch eine Garage Zutritt zu einem Reihenhaus an der Görresstraße. Der Unbekannte durchwühlte das Haus und entwendete diverse Gegenstände, darunter Smartphones, Schlüssel und Tablet-Computer.

Am Wochenende versuchte ein Unbekannter im Blaumann, mit einem Schraubenzieher eine Wohnungstür an der Grüner Talstraße aufzubrechen. Ein Zeuge beobachtete den Unbekannten und sprach ihn an. Darauf erklärte der Mann, er sei von den Stadtwerken und könne seinen Ausweis aus dem Auto holen. Doch stattdessen stieg der Unbekannte in einen Pkw und fuhr davon. Der Zeuge informierte allerdings nicht die Polizei, sondern erst Tage später den Wohnungsinhaber. Demnach muss dieser Vorfall zwischen dem 19. und 23. August passiert sein.

Am Wochenende sind Unbekannte in ein als Baubüro genutztes Ladenlokal am Theodor-Heuss-Ring eingebrochen. Es können noch keine Angaben zur möglichen Beute gemacht werden.

An der Siegener Straße wurde am Sonntag oder in der folgenden Nacht der rechte Außenspiegel eines grünen Opel Astra demontiert und gestohlen.

Am Löhenweg wurden vier Enten gestohlen. Am Donnerstagabend hatten sie noch in ihrem Gehege im Vorgarten gesessen. Am Freitag um 7.30 Uhr waren die zwei weißen weiblichen Enten und die beiden bunt gefiederten Erpel weg. Der Bolzenriegel stand offen.

