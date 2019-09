Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Krefeld (ots)

Am Montag, den 16.09.2019, gegen 19.25 Uhr, befuhr ein Rettungswagen im Rahmen eines Einsatzes mit Blaulicht und Martinshorn den Charlottering aus Richtung A57 in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Kreuzung Charlottering/Werner-Voß-Straße beabsichtigte der Rettungswagen nach links in die Werner-Voß-Straße abzubiegen. Um dies zu ermöglichen hielt eine 37-jährige Pkw-Fahrerin aus Moers, die den Europaring in Richtung Charlottering befuhr bei Grünlicht zeigender Ampel an. Dies übersah ein nachfolgender 55-jähriger Pkw-Fahrer aus Krefeld und fuhr auf den Wagen der 37-Jährigen Frau auf. Durch den Unfall wurden ein zwei Monate alter Säugling, sowie ein 27-jähriger Mann aus Krefeld, die sich im auffahrenden Pkw befunden hatten verletzt. Der Säugling wurde stationär in einem örtlichen Krankenhaus aufgenommen, während der 27-Jährige nach ambulanter Behandlung entlassen wurde. Die unmittelbar am Unfall beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, sowie das Abschleppen der beteiligten Fahrzeuge blieben Teile der Kreuzung bis gegen 21.10 Uhr gesperrt, während der Verkehr durch Polizeibeamte abgeleitet wurde. (725)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell