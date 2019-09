Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mehrere Einbrüche in Wohnungen

Letmathe (ots)

Unbekannte sind am Samstagabend Am Lindenplatz in insgesamt drei Wohnungen eingebrochen. Zwischen 19.50 und 20.40 Uhr hebelten sie die Fenster einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf und entwendeten Schmuck und Bargeld. In Nachbarhaus wurden zwischen 18.30 und 21 Uhr sogar die Terrassentüren zweier Wohnungen (Erdgeschoss und 1. Etage) aufgebrochen. Dort erbeuteten die Täter Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 5029-0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell