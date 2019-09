Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kinderfahrräder gestohlen

Kierspe (ots)

An der Lindenstraße wurden einer Familie die Kinderfahrräder gestohlen. Die Kinder hatten ihre Räder am Samstag in einem Abstellraum unter der Garage untergebracht. Am Sonntag gegen Mittag bemerkte die Familie, dass die vier Räder weg waren. Es handelt sich zwei Bull Cooperhead 3 schwarz/weiß bzw. blau/weiß, ein Bulls in Weiß und ein Lakes in Silber und Rot. Hinweise bittet an die Polizei in Meinerzhagen, Telefon 02354/9199-0.

