Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Niedersimten (ots)

Eine 61jährige Fahrerin eines Ford Ka fuhr am Sonntag gegen 14:00 Uhr auf der L484 von Obersimten kommend in Richtung Niedersimten. In Höhe des Ortseingangs Niedersimten kam der Pkw auf nasser Fahrbahn ins Schleudern, dann nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen eine Felswand. In Folge überschlug sich der Wagen und blieb auf dem Dach liegen. Vorsorglich wurde die Fahrerin in das Krankenhaus verbracht. Der Pkw musste abgeschleppt und auslaufendes Öl beseitigt werden. Die L484 war zeitweise voll gesperrt.Der entstandene Totalschaden beläuft sich auf 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell