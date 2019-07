Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Bild-Infos

Download

Contwig (ots)

Am 14.07.2019 gegen 08:40 Uhr befuhr eine 29-jährige Frau mit ihrem Mercedes SLK die Autobahn 8 aus Richtung Pirmasens kommend in Fahrtrichtung Zweibrücken. Zwischen den Anschlussstellen Walshausen und Contwig - ungefähr in Höhe des Steitzhofs - schwamm das Fahrzeug auf gerader Strecke in einer leichten Senke auf und brach nach rechts aus, wo es mit der Front in die Schutzplanke einschlug. Der Wagen schleuderte danach quer über die Fahrbahn, schlug mit dem Heck in die Mittelleitplanke ein und kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf der Überholspur zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt, am SLK entstand jedoch Totalschaden (ca. 20.000 EUR), so dass das Fahrzeug abgeschleppt werden musste. Der Schaden an den Schutzplanken beläuft sich auf ca. 1.000 EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell