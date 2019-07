Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemitteilung der PI Zweibrücken vom 14.07.2019

Polizeiinspektion Zweibrücken (ots)

Zweibrücken - Diebstahl im Fashion Outlet Center

Am 13.07.2019 im Zeitraum zwischen 15:00 Uhr und 15:29 Uhr, befand sich eine 45-jährige Frau im Fashion Outlet Center Zweibrücken, Villeroy&Boch Store. Dort lud sich die Dame 4 Geschirrsets in den von ihr mitgeführten Kinderwagen und verließ das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen. Durch die Ladendetektive konnte sie auf dem Parkplatz des Centers, an ihrem PKW, gestoppt werden. In dem Fahrzeug der Frau konnte noch weiteres Diebesgut aus den Geschäften Tom Tailor und Adidas aufgefunden werden. Die Gesamtschadenshöhe des entwendeten Gutes betrug 2041,47 Euro. Gegen die Frau wurden drei Strafanzeigen gefertigt. Außerdem wurde sie erkennungsdienstlich behandelt.

