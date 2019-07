Bundespolizeiinspektion Berggießhübel

BPOLI BHL: Vier gesuchte Personen verhaftet

Bad Gottleuba (ots)

Die Beamten der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel stellten am Wochenende der 30. Kalenderwoche 2019 gleich vier Personen fest, die mit nationalen Haftbefehlen gesucht wurden.

Eine 27-jährige rumänische Staatsangehörige wurde am Amtsgericht Recklinghausen im Jahr 2017 wegen Diebstahls verurteilt. Jedoch ging in der Vergangenheit bei der Justiz in Hamm die geforderte Geldstrafe nicht vollumfänglich ein. Sie musste noch eine offene Geldstrafe in Höhe von 700 EUR begleichen, bevor sie ihre Fahrt auf der A17 fortsetzen konnte. Ein Verwandter zahlte bei der Polizei Essen den noch offenen Betrag ein und sie wurde aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

Freitagnacht kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Berggießhübel, in der S-Bahn von Pirna in Richtung Dresden, einen 27-jährigen Deutschen. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde bekannt, dass er mit einem Sicherungshaftbefehl gesucht wird. Er blieb der Hauptverhandlung am Amtsgericht Dresden fern. In der Vergangenheit nutzte er Verkehrsmittel, ohne zu bezahlen. Die Bundespolizei führte den Gesuchten der Justizvollzugsanstalt Dresden zu.

Kurz nach Mitternacht geriet ein Insasse eines französischen Transporters in den Fokus der Beamten am Rastplatz "Am Heidenholz" der Bundesautobahn 17. Wegen gemeinschaftlichen Betruges wurde der Rumäne (48 Jahre) am Amtsgericht Magdeburg zu einer Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tage verurteilt und tauchte danach unter. Sein Sohn konnte die Geldstrafe in Höhe von 673,50 EUR aufbringen und im Anschluss reiste der rumänische Staatsangehörige weiter.

Am Samstag, kurz vor Mitternacht, erzielten die Bundespolizisten bei ihren Fahndungskontrollen auf der A17 nochmals einen Erfolg. Ein 28-jähriger Rumäne wurde am Amtsgericht Hannover wegen Diebstahls verurteilt. Die geforderte Geldstrafe von 1.193,70 EUR konnte er nicht aufbringen. Somit verbringt er jetzt 95 Tage in der Justizvollzugsanstalt Dresden.

