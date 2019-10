Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Geschäft

Iserlohn (ots)

In der Nacht zum Dienstag sind Unbekannte in das Lager eines Bekleidungsgeschäftes am Alten Rathausplatz eingebrochen. Sie durchsuchten Laden und Lager. Zur möglichen Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

