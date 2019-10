Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Eigentümer nach Fahrraddiebstahl gesucht

Cuxhaven (ots)

Eigentümer nach Fahrraddiebstahl gesucht

Cuxhaven. In der Nacht von Freitag, 04.10.2019, auf Samstag, 05.10.2019, haben Polizeibeamte in der Meyerstraße einen 28-jährigen aus Bremen mit einem Fahrrad kontrolliert. Bei dieser Kontrolle konnten die Beamten ermitteln, dass der Mann das Fahrrad gerade eben am Bahnhof in Cuxhaven entwendet hatte. Das Fahrrad wurde sichergestellt und steht jetzt bei der Polizei Cuxhaven. Es handelt sich um ein Damenfahrrad der Marke "Condor" in bordauxrot. Vorn ist ein Fahrradkorb angebracht. Da bisher niemand das Fahrrad als gestohlen gemeldet hat, versucht die Polizei nun auf diesem Weg, den Geschädigten ausfindig zu machen. Wer also das Fahrrad auf dem Foto als sein eigenes erkennt, meldet sich bitte mit einem entsprechenden Eigentumsnachweis auf der Wache der Polizei in Cuxhaven.

