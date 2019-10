Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Wohnungseinbruch

Cuxhaven (ots)

Wohnungseinbruch

Sellstedt. In der Zeit vom 03.10.2019, 09 Uhr bis zum 13.10.2019, 22.20 Uhr ist es im Ahornweg zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl gekommen. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch ein rückwärtiges Fenster Zutritt in das Einfamilienhaus. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach geeignetem Diebesgut. Was die Täter erlangen konnten, steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu dem Täter, sowie zu verdächtigen Fahrzeugen in der Nähe machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Schiffdorf (04706/948-0) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

