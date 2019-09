Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mountainbike entwendet

Fulda (ots)

Mountainbike entwendet

FULDA. Im Stadtteil Neuenberg stahlen Unbekannte am Donnerstagnachmittag (12.9.) vom Gelände einer Schule in der Abt-Richard-Straße ein schwarzes Mountainbike "Felt 7 Seventy" im Wert von rund 400 Euro. Das Fahrrad war an einem dortigen Fahrradständer mit einem Schloss gesichert worden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, Tel. +49 (0)661 / 105 - 1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell