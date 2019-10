Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Auto beschädigt; Südbrookmerland - Einbruch in Wohnhaus; Aurich - Radfahrer leicht verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Auto beschädigt

Ein schwarzer Skoda Roomster ist an der Dwarsglupe in Aurich beschädigt worden. Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 8:15 Uhr. Der Wagen wurde auf der Fahrerseite am Seitenspiegel beschädigt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Einbruch in Wohnhaus

In ein Wohnhaus an der Ostvictorburer Straße in Südbrookmerland ist eingebrochen worden. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus und durchsuchten die Räumlichkeiten. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen Bargeld. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, 07.10.2019, 15 Uhr, und Donnerstag, 24.10.2019, 17:40 Uhr. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Radfahrer leicht verletzt

Ein Radfahrer ist am Freitag bei einem Unfall auf dem Hammerkeweg in Aurich leicht verletzt worden. Der 37 Jahre alte Mann aus Aurich war mit seinem Rad gegen 10:45 Uhr auf dem dortigen Radweg unterwegs. Eine 60 Jahre alte Auricherin übersah ihn offenbar, als sie mit ihrem Volvo V40 von einer Auffahrt auf den Hammerkeweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der 37-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt.

