POL-AUR: Einladung zum Pressegespräch: Verstärkung der Polizeistation Großheide

Altkreis Norden (ots)

Einladung zum Pressegespräch: Verstärkung der Polizeistation Großheide

Polizeioberkommissar Thorsten Rüter verstärkt künftig die Polizeistation Großheide.

Aus diesem Anlass laden wir Vertreter von Redaktionen ein

am Mittwoch, 30. Oktober,

um 10 Uhr

ins Rathaus der Gemeinde Großheide, Schloßstraße 10, 26532 Großheide.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit für Bild- und Tonaufnahmen. Bitte geben Sie uns bis Dienstag, 29. Oktober, 18 Uhr, eine Rückmeldung, ob Sie an dem Termin teilnehmen werden, am besten per E-Mail unter pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

