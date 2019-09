Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeistation Langelsheim, Pressebericht vom 30.09.2019

Goslar (ots)

Dieseldiebstahl

Langelsheim. Von zwei Baggern an der Baustelle der B 82, Höhe Abfahrt Lutter, wurden die verschlossenen Tankdeckel aufgebrochen und Dieselkraftstoff entwendet. Die Taten ereigneten sich zwischen Freitag, 14:00 Uhr, und Montag, 06:00 Uhr. Es werden Zeugen gesucht, die im genannten Tatzeitraum tatverdächtige Personen oder Fahrzeuge an den Baggern gesehen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Langelsheim, 05326 / 9787-0

Torsten Schmidt, Polizeioberkommissar

