POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 30.09.2019

Polizeiinspektion Goslar

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 30.09.2019

Goslar (ots)

Verkehrsunfallflucht

Bereits am vergangenen Freitag gegen 11:00 Uhr parkte eine 58jährige Bad Harzburgerin ihren PKW Dacia Sandero ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Bornhardtstraße in Goslar und begab sich anschließend in den Markt. Gegen 12:30 Uhr kehrte die Dame zu ihrem PKW zurück und stellte fest, dass die rechte Seite stark eingedellt war. Der Unfallverursacher hatte den Unfallort verlassen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 4000,- Euro. Die Polizei Goslar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang darum, dass sich Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und Unfallverursacher unter der Rufnunmmer 05321-33390 melden.

Person durch Verkehrsunfall verletzt

In der Nacht zu heute, gegen 00:50 Uhr, befuhr ein 70jähriger Goslarer die Bundesstraße 6 aus Richtung Liebenburg kommend in Richtung Goslar. In Höhe Hoher Bruch kam der PKW-Führer vermutlich auf Grund von Aquaplaning nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Goslarer konnte sich eigenständig aus dem PKW befreien. Er erlitt durch den Aufprall Verletzungen, die eine Einlieferung in das Goslarer Krankenhaus zur folge hatte. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 30000,- Euro.

Falschen Unfallort genannt.

Am gestrigen Sonntag, gegen 20:30 Uhr, wurde der Polizei Goslar ein Verkehrsunfall in der Grummetwiese in Goslar gemeldet. Vor Ort konnten die Polizeibeamten den vermeintlichen Unfallverursacher, einen 18jährigen Bad Harzburger, antreffen. Der Mann gab an, einen Zaun beschädigt zu haben. Die Unfallspuren am PKW passten jedoch nicht zu den Beschädigungen am Zaun. Dieses hielten die Polizisten dem Mann vor, worauf er zugab, einen Unfall in der Glogauer Straße im Goslarer Ortsteil Jürgenohl verursacht zu haben.

Dem Mann erwartet nunmehr ein Strafverfahren wegen Unfallflucht. Des Weiteren wurde sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar