Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg vom Samstag, 28.09.19, 15:00 Uhr bis Sonntag, 29.09.19 11:00 Uhr

Goslar (ots)

"Ruhestörung"

In der Nacht zum Sonntag, gegen 02:00 Uhr, wurde der Polizei eine Ruhestörung -ausgehend von einer privaten Wohnung- im Stadtgebiet von Bad Harzburger gemeldet. Mit Eintreffen vor Ort, nahmen die Beamten ebenfalls erheblichen Lärm durch das Abspielen lauter Musik wahr. Dem 22- jährigen Verursacher wurde die Mitnahme der Musikanlage im Wiederholungsfalle angedroht. Dieses zeigte Wirkung, so dass die Nachbarn nun in Ruhe schlafen konnten.

"Wildunfall"

Am gestrigen Samstag, um 22:50 Uhr, ereignete sich ein Wildunfall auf der B 241 kurz vor der Ortschaft Vienenburg. Dabei wurde ein Reh, welches plötzlich auf die Fahrbahn lief, von einer 23- jährigen Autofahrerin aus dem Landkreis Goslar erfasst. Die Autofahrerin verblieb zum Glück unverletzt. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

i.A: Faulborn, PHK ; PK Bad Harzburg Tel. 05322-91111-0

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Bad Harzburg

Telefon: 05322-91 111-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell