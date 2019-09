Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu einem Diebstahl aus Pkw gesucht

Hankensbüttel (ots)

Am 11.09.2019 ereignete sich am späten Nachmittag ein Diebstahl aus einem Pkw. Ein 63-jähriger Hankensbütteler stellte seinen roten Pkw VW Tiguan gegen 17:30 Uhr an der Straße Am Galgenberg/K120 in Hankensbüttel, direkt an der Fußgängerfurt ab. Als er etwa 40 Minuten später zurückkehrte stellte er fest, dass die Schreibe der Beifahrertür eingeschlagen und sein auf dem Beifahrersitz befindliche Aktenkoffer entwendet wurde. Nun sucht die Polizei Hinweise auf den oder die Täter. Wer kann Angaben zur Tat machen oder hat jemanden mit einem schwarzen Aktenkoffer zur Tatzeit durch Hankensbüttel oder in unmittelbarer Nähe zum Tatort herumlaufen sehen? Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Hankensbüttel oder Wittingen oder jede andere Dienststelle in ihrer Nähe.

