Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluß

Polizeiinspektion Gifhorn (ots)

Am 11.09.19, geg. Mittag, fiel einem Zeugen ein blauer VW Polo auf, der die K 101, von Bokensdorf nach Jembke, in sog. Schlangenlinien befuhr. In einer Linkskurve, kurz vor der Ortschaft Jembke, kam der VW Polo dann nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr dabei einen Leitpfahl und eine Richtungstafel. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, habe der Fahrer des VW Polo seine Fahrt in Richtung Jembke fortgesetzt. Nach Meldung des Zeugen konnte der verantwortliche Fahrzeugführer des VW Polo kurz darauf durch die Polizei in der Ortschaft Jembke ermittelt werden. Dabei wurde festgestellt, dass der 59-jährige Polo-Fahrer unter Alkoholeinfluß stand und für sein Fahrzeug der Versicherungsschutz erloschen war. Dem Polo-Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht, Gefährdung des Straßenverkehrs und des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Der von ihm verursachte Schaden im Seitenraum der K 101 wird auf ca. 700,-EUR geschätzt. Am Polo entstand ein Schaden von ca. 2000,-EUR.

