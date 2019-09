Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verletzte Pferde auf Wiese festgestellt

Gifhorn-Neubokel (ots)

In der Zeit vom 07.09.2019, 20:00 Uhr bis zum 08.09.2019, 18:00 Uhr machte sich ein unbekannter an drei Pferden auf einer Wiese im Westen Gifhorns zu schaffen. Die drei Pferde stehen auf einer Pferdewiese im beschaulichen Neubokel. Laut ersten Einschätzungen des am Abend des Sonntages vor Ort anwesenden Tierarztes handelt es sich um Verletzungen nicht natürlichen Ursprungs die vermutlich durch einen bislang Unbekannten herbeigeführt wurden. Zu genauen Verletzungen, Art der Herbeiführung etc. können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen und dauern an.

