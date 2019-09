Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen zu Einbruch in Grundschule gesucht

Müden/Dieckhorst (ots)

In der Nacht vom 15.08.2019 auf dem 16.08.2019 kam es in der Aller-Oker-Grundschule in Müden zu einem Einbruch bei dem ein Tresor entwendet wurde. Der oder die Täter verschafften sich im Zeitraum von 16:00 Uhr bis 05:30 Uhr morgens Zugang zum Schulgebäude und verschwanden mit den von ihnen dort aufgefunden Tresor in Richtung Bokelberge. Vermutlich flüchteten sie über den an den Bokelberger Weg anschließenden Verbindungsweg. Nahe der Ortschaft Bokelberge wurde der entwendete Tresor aufgefunden. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in dem besagten Zeitraum Feststellungen gemacht, die mit der Tat zusammenhängen könnten. Wem ist möglicherweis in besagter Nacht auf diesem Verbindungsweg etwas aufgefallen oder wer kann Hinweise zu dem oder den Tätern machen. Bei sachdienlichen Hinweisen wenden sie sich bitte an die Polizei in Meinersen unter der 05372-9785-0 oder 05372-9785-131.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell