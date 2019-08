Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Sieben Leichtverletzte nach Unfall

Nordhorn (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Lingener Straße zu einem Auffahrunfall mit sieben verletzten Beteiligten gekommen. Gegen 7.45 Uhr war eine 23-jährige Frau aus der Gemeinde Wietmarschen mit ihrem VW Golf in Richtung Nordhorn unterwegs. In Höhe der Birkenstraße übersah sie, dass der 65-jährige Fahrer eines Ford Transit sein Fahrzeug abbremste, um nach links in die Birkenstraße abzubiegen. Sie fuhr auf. Alle sechs Insassen des Ford sowie die Verursacherin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

