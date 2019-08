Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Handrup - Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Handrup (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es auf der Lengericher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 61-jähriger Motorradfahrer aus Geeste wurde dabei schwer verletzt. Gegen 9 Uhr wollte eine 52-jährige Frau mit ihrem Auto vom Hestruper Weg nach links in die Lengericher Straße abbiegen. Dabei übersah sie den Motorradfahrer, der in Richtung Handrup unterwegs gewesen ist. Es kam zum Zusammenstoß. Der 61-jährige wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die 52-jährige Lengericherin kam mit leichten Blessuren davon. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell