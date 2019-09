Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfallverursacher gesucht

Gifhorn (ots)

In der Zeit vom 08.09.2019, 12:00 Uhr bis zum Montagmittag, 11:00 Uhr kam es in der Maschstraße in Gifhorn, Höhe der Hausnummer 7 zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-Jähriger aus Gifhorn hat dort seinen schwarzen VW Golf ordnungsgemäß auf einem Parkstreifen vor dem Haus abgestellt. Als er am nächsten Tag zu seinem Pkw kam, entdeckte er einen größeren Unfallschaden. Erleichtert einen Zettel des Verursachers mit einer Kontaktnummer an seinem Auto zu finden, kam auch schnell die Ernüchterung, leider war diese Nummer nicht zu entziffern und alle möglichen Zahlenkombinationen liefen ins Leere. Entsprechend sucht die Polizei den Verursacher des Unfalls oder jemanden der Hinweise zum Verursacher geben kann, damit der Schaden ordnungsgemäß reguliert werden kann und der Geschädigte nicht auf den Kosten sitzenbleibt. Bitte melden sie sich bei der Polizei in Gifhorn oder jeder anderen Dienststelle in ihrer Nähe.

