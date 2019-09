POL-GS: Polizei Goslar: Pressemitteilung vom 29.09.19

Polizeiinspektion Goslar

Autos aufgebrochen

Goslar. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf dem Außengelände eines Autohauses an der Hildesheimer Straße von bislang Unbekannten zwei, zum Verkauf ausgestellte Fahrzeuge angegangen. In beiden Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginnenraum und entfernten anschließend Lenkräder, Navigationsgeräte sowie Displays. Unerkannt konnten die Täter sich unter Mitnahme von Diebesgut entfernen. Hinweise nimmt die Polizei unter 05321 339-0 entgegen.

Unbekannter fordert Geld

Goslar. Wie der Polizei angezeigt wurde, soll es am Samstag, gegen 23:15 Uhr, auf einem Hinterhofparkplatz an der Breiten Straße zu einer räuberischen Erpressung gekommen sein. Nach Angaben des 48-jährigen Opfers hatte dieser in seinem Auto gesessen, als ein bislang Unbekannter neben das Fahrzeug trat und unter Vorhalt einer Schusswaffe Geld forderte. Unbeeindruckt hiervon konnte das Opfer mit seinem Pkw davonfahren, während der Täter unerkannt flüchtete. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Goslar unter 05321 339-0 zu melden.

