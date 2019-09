POL-GS: Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld

Goslar (ots)

Randalierer zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam

Hahnenklee-Bockswiese: Am Freitagabend meldeten Anwohner eine randalierende und herumpöbelnde Person in der Wiesenstraße in Hahnenklee-Bockswiese. Bei der Sachverhaltsaufnahme stellte die eingesetzte Funkstreifenbesatzung fest, dass der zunächst unbekannte Randalier Blumentöpfe zerschlagen und Kanalrosten ausgehoben hatte. Im Rahmen der Fahndung wurde der 25-jährige Tatverdächtige kurze Zeit später in der Ortslage von Hahnenklee-Bockswiese festgestellt. Wegen seines anhaltend aggressiven Verhaltens wurde der unter Alkoholeinfluss stehende Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeistation Hahnenklee oder an das Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld.

Körperliche Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Clausthal-Zellerfeld: Am frühen Freitagabend kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Bauhofstraße in Clausthal-Zellerfeld nach anfänglich verbalen Streitigkeiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. Ein Jugendlicher erlitt hierbei leichte Gesichtsverletzungen. Der bislang unbekannte Täter flüchtete vor dem Eintreffen der Funkstreifenbesatzung. Eine sofort eingeleitete Fahndung und Verfolgung des unbekannten Täters mit mehreren Funkstreifenwagen verlief ergebnislos. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich mit dem Polizeikommissariat in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall - leicht verletzter Fahrradfahrer

Clausthal-Zellerfeld: Am Freitagmittag kam es im Einmündungsbereich Windmühlenstraße/Sorge zu einer Kollision zwischen einem Fahrschulwagen und einem 12-jährigen Kind auf einem Fahrrad. Das Kind, das die Windmühlenstraße in Richtung Kronenplatz befuhr, erlitt durch den Zusammenstoß mit dem Pkw leichte Blessuren. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

