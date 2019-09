Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 27.09.19

Goslar (ots)

Körperverletzung Am Do., 16.15 Uhr, warf ein bislang Unbekannter von einem Garten in der Wallstr. eine Spraydose über einen Holzschuppen auf ein Nachbargrundstück. Die Dose traf hier ein spielendes Kind, das bei einer Freundin zu Besuch war, am Halsansatz bzw. Schlüsselbein. Glücklicherweise trug der Junge keine sichtbaren Verletzungen davon. Seine durch die Gasteltern informierte Mutter stellte bei der Polizei einen Strafantrag. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem PK Seesen in Verbindung zu setzen (sch).

Verkehrsunfall Am Do., 23.10 Uhr, befuhr ein Seesener mit einem Transporter die B 243 von Bornhausen in Rtg. Rhüden. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Am Fz. entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 3.000EUR. Verletzt wurde der Fahrer (22) nicht (sch).

Alkoholisierter Sprinterfahrer Am Fr., 04.45 Uhr, wurde ein Sprinterfahrer (46) aus Seesen auf der B 82 in Höhe der BAB-Anschluss-Stelle kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann musste sich schließlich auf der Wache des PK Seesen einer Blutprobe unterziehen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt (sch).

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0



Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell