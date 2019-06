Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreiste Fahrraddiebe

Plettenberg (ots)

Am Freitag, 31.05.2019, in der Zeit von 15:15 Uhr-15:30 Uhr, wurde das schwarz/lilafarbene Cityfahrrad mit Seitenspiegel und zwei Satteltaschen (vorne und hinten) am Maiplatz vor einem dortigen Modegeschäft entwendet. Die Täter nahmen das am Fahrradständer gesicherte Fahrrad mit Fahrradschloss mit. Hinweise zu dem Dieb und /oder dem Verbleib des Fahrrades nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

